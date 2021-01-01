فيديو جديد لحطام سفينة تيتانيك ينشر لأول مرة |شاهد

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صورة الخبر: حطام سفينة تيتانيك
حطام سفينة تيتانيك



يظهر مقطع فيديو جديد لحطام السفينة الشهيرة «تيتانيك»، تم تصويره بأعلى جودة على الإطلاق حتى الآن، «تفاصيل مذهلة» لم يتم رؤيتها من قبل في الصور والفيديوهات الملتقطة سابقاً.

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد تم تصوير الفيديو من قبل شركة استكشاف المحيطات «OceanGate Expeditions»، بدقة 8K، وقد نشرته الشركة على قناتها على موقع «يوتيوب» وقالت إنه الفيديو الأول من نوعه الذي يظهر الحطام بهذه الجودة والتفاصيل المذهلة.

ولفتت الشركة إلى أن المقطع أظهر بوضوح وبألوان استثنائية مقدمة السفينة، وجناحها الأيسر، وجزء كبير من هيكلها وسلسلة مرساة ضخمة كانت على متنها.

وقال روري جولدن المسؤول في «OceanGate Expeditions»: « «من المثير أننا بعد سنوات عديدة، اكتشفنا تفاصيل جديدة لم تكن واضحة في ظل تقنيات التصوير القديمة».

مصير الحطام
وأضاف أن المشاهد الملتقطة تظهر تغييرات طفيفة في الحطام هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن توقع العلماء أن تلتهم البكتيريا بالتدريج حطام السفينة الشهيرة التي توفي أكثر من 1522 شخصاً على متنها في 15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.
ويبلغ عمق الحطام - الذي اكتشف قبل 37 عاماً في قاع المحيط الأطلسي - نحو 4 آلاف متر.

المصدر: شبكة «سكاي نيوز» البريطانية

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