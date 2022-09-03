السبت المقبل .. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022



المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.







الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

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الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630الشعبة الأدبية 29124الإجمالي 66754• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.• ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،txtالتعليم العالي ترسّخ أعمدتها لبناء جامعات الجيل الرابع هيكلًا ومعنىtxtتحت عنوان HOPE.. الجمعية اليابانية تنظم الملتقى العلمي الرابع عشر للأملtxtنتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2022 .. التعليم العالي: والأولوية للأعلى حصدا للدرجات .. وقبول التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%txtالغر: زيادة الأعداد الاستيعابية بكليات الجامعات الأهلية خلال الأعوام المقبلةtxtوزير التعليم العالي ينعى نائب رئيس جامعة القاهرة السابقtxtفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المُعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدةtxtتنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. رابط التسجيل والمؤشرات الأوليةtxtنتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. احصل عليها برقم الجلوس عبر هذا الرابطtxtمستقبل تصنيع أجهزة الاستشعار.. ورشة عمل في مركز بحوث الفلزاتtxtنتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. برقم الجلوس عبر هذا الرابطأماكن خالية علميالمعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقيةالمعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدرك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناءالمصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدةخدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوطرأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإداريةالعالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزهآداب انتساب موجه العريشالتكنولوجيا والتعليم الصناعي السويسالفني للفنادق قناعالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قناالعالي الفندقى بالاقصر إيجوثالإدارة والسكرتاريه بمصر القديمهالمتوسط للخدمه الاجتماعية باسوانالفني التجارى باسوانالفني للفنادق المطريهالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات اداريةالعالي سياحة وفنادق الغردقةمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلوماتتربية رياضية بنات بني سويفمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)تربية نوعية فنية الفيومالمدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إداريةتربية رياضية بنات أسوانالعالي تسويق شعبة نظم تجمع أولخدمة اجتماعية انتساب موجه حلوانالعالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياطكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبةالمتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيختربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيليةالفني التجارى بسوهاجمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمارالفني التجارى بقويسناالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورةالمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدةالعالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندريةالمعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنياآداب انتساب موجه أسيوطتربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورةمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبةالجزيرة العالي شعبة تجارة المقطمالعالي للدراسات النوعية واللغات جيزةالمعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزىمعهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفاتمعهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطمتربية العريش رياضةتربية نوعية فنية بور سعيدالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشالعالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبةالإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإداريةالفني للفنادق بور سعيدالعالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أولعالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعاديتربية نوعية فنية دمياطتربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيليةالتكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوانالفني للخدمة الاجتماعية بقناالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحالمعهد التكنولوجي العالي ببني سويفعالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإداريةالمعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاجالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرىالمعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزةك.ت. فني صناعى الصحافهتربية شعبة تربية فنية السويسالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزىتربية رياضية بنين العريشمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)تربية نوعية موسيقية جنوب الواديعالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبةالعالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إداريةك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنينتربية نوعية موسيقية الزقازيقالعالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإداريةالفني التجارى ببنهاالعالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبرمعهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفاتآداب انتساب موجه بني سويفتربية رياضية بنين الوادي الجديدكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علومالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورةمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلوماتالفني التجارى بالمحله الكبرىك.ت. فني صناعى بور سعيدتربية (تعليم ابتدائي) أسوانالمدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنتتربية نوعية موسيقية الإسكندريةالتكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاجالمعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرةالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إداريةالعالي للإدارة والحاسبات