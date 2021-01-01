أعراض النقرس وطرق التخلص منه نهائيا تستحق التجربة



أعراض النقرس أعراض النقرس



يعد النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل. عندما يحتوي جسمك على حمض يوريك زائد ، فقد تتشكل بلورات حادة في إصبع القدم الكبير أو مفاصل أخرى ، مما يسبب نوبات من التورم والألم تسمى نوبات النقرس. يمكن علاج النقرس بالأدوية وتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.





ما هو النقرس





وفقا لموقع هيلث لاين يعد النقرس هو شكل شائع من التهاب المفاصل ويسبب النقرس ألمًا وتورمًا في مفصل واحد أو أكثر.

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عادة ما يؤثر على إصبع القدم الكبير ولكنه يوجد أيضًا في المفاصل الأخرى ، بما في ذلك الركبة والكاحل والقدم واليد والمعصم والكوع.أعراض النقرسمن الأكثر عرضة للإصابة بالنقرس؟يمكن أن يؤثر النقرس على أي شخص. عادة ما يحدث في وقت مبكر عند الرجال أكثر من النساء. يحدث بشكل عام بعد انقطاع الطمث عند النساء.يمكن أن يكون الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات من النساء لأن لديهم مستويات أعلى من حمض البوليك معظم حياتهم. تصل النساء إلى مستويات حمض اليوريك هذه بعد انقطاع الطمث.يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالنقرس إذا كان لديهم:السمنة أو زيادة الوزن.قصور القلب الاحتقاني .مرض السكري .تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس.ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).مرض الكلى .أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالنقرس إذا كنت:تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتينات الحيوانيةتناول حبوب الماء (مدرات البول).أسباب النقرسما هي أعراض النقرس؟تسمى نوبة النقرس نوبة النقرس. تعتبر نوبات النقرس مؤلمة للغاية ويمكن أن تحدث فجأة ، وغالبًا بين عشية وضحاها. أثناء نوبة النقرس ، قد تشمل الأعراض في المفصل (المفاصل) المصابة ما يلي:وجع.احمرار.تورم.الرقة ، حتى مع لمسة خفيفة ، مثل ملاءة السرير.الدفء ، أو الشعور بأن المفصل "مشتعل".يمكن أن تستمر نوبة النقرس أسبوعًا أو أسبوعين. بين نوبات النقرس ، قد لا تظهر عليك أي أعراض على الإطلاق.كيف يتم علاج النقرس؟قد يصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بعض الأدوية لعلاج النقرس.تساعد بعض الأدوية في السيطرة على الأعراض:يمكن أن تقلل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من الألم والتورم. بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى وقرحة المعدة والمشكلات الصحية الأخرى غير قادرين على تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.يمكن أن يقلل الكولشيسين من الالتهاب والألم إذا تناولته خلال 24 ساعة من نوبة النقرس. يتم إعطاؤه عن طريق الفم .يمكن أن تخفف الكورتيكوستيرويدات الألم والتورم. تتناول المنشطات عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.الأدوية التي تساعد على خفض مستويات حمض اليوريك في الجسم لمنع أو تقليل نوبات النقرس المستقبلية:الوبيورينول ، يؤخذ على شكل حبوب.فيبوكسوستات ، يؤخذ على شكل حبوب.بيجلوتيكاز ، يُعطى عن طريق الحقن الوريدي (في الوريد).بروبينيسيد ، يؤخذ على شكل حبوب.يمكنك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في منع النقرس:-تناول الكثير من الماء لمساعدة الكلى على العمل بشكل أفضل وتجنب الجفاف.-مارس الرياضة بانتظام للبقاء في وزن صحي. الوزن الزائد يزيد من حمض اليوريك في الجسم ويزيد من الضغط على المفاصل.-ابذل قصارى جهدك للحد من البيورينات في جسمك ، لأن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي إلى تراكم حمض البوليك. تشمل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من البيورين.