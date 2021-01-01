ننشر .. التحقيقات تكشف فساد رئيس جامعة دمنهور



رئيس جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور



يواصل موقع صدى البلد نشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، والتي حصل على نصها، بعد إحالة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئيةو12 آخرين إلى محكمة الجنايات.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشر نصها، مفاجأة الاتفاق بين القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية وعميد كلية دمنهور من واقع اعترافات الاول



وجاءت اعترافات المتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا كالآتي:

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س/ ما مضمون ما طلبه المدعو/ عبيد عبد العاطي تحديداً؟ج/ هو قالي اقعد مع ممثل الشركة اللي هو والأستاذة أمل هيجيبوها وأطلب منه مليون وستمائة ألف جنيه.س/ ما طبيعة ذلك المبلغ؟ج/ هو المبلغ ده فيه شقين المليون جنيه دي قيمة الأجهزة اللي أنا اشتريتها ليا مقابل توريدها للجامعة، أما الستمائة ألف جنيه فدي رشوة للدكتور عبيد.س/ وما النفع العائد عليك من تلك الموافقة؟ج/ هو أنا كنت فاكر ساعتها إن هو ممكن يديني من الستمائة ألف جنيه ربح على قيمة الأجهزة ومائة ألف جنيه ولا حاجة، وكان عندي أمل في كده، وفي الآخر أنا ماخدتش غير المليون جنيه بتوعى وهو أخذ الباقي.س/ ما الذي دعاك للموافقة إذاً؟ج/ أنا زي ما قولت قبل كده إن كان عندي أمل إنه يديني أي ربح من المبلغ اللي هو بالإضافة إلى إنه يجددلي منصبى كعميد للمعهد العالي للدراسات والبحوث البيئية لأنه يتجدد كل شهرين عشان كده كنت مجبر أوافق على اللي يقولي عليه عشان مخسرش منصبي.