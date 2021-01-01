الرئيس السيسي.. يقوم بالغاء قرار تعيين قضاة جدد

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السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإلغاء تعيين قضاة في النيابة الإدارية بعد أيام من إصدارها.

وتناول القرار رقم 393 لسنة 2022، بسحب قراري رئيس الجمهورية رقمي 319، و320 لسنة 2022 الخاصين ببعض التعيينات.

ونص القرار في مادته الأولى، على سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالله محمد شعلان بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ونص القرار في مادته الثانية، على سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022، فيما تضمنه من تعيين كل من:

- عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار

- أمل حسام أحمد نور الدين مصطفى

- نهال أبو الحسن محمد بهاء الدين
بوظيفة معاون نيابة إدارية.

المصدر: RT

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