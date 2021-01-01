للترويج لقنواتهم ومحتوياتهم .. يويتوب تختبر طريقة جديدة للمبدعين

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صورة الخبر: يويتوب
يويتوب


تختبر منصة يوتيوب YouTube طريقة جديدة للمبدعين للترويج لقنواتهم ومحتوياتهم دون الحاجة إلى المرور عبر مدير إعلانات جوجل.
وأوضح موقع "تك كرانش" التقني أن يوتيوب تختبر علامة تبويب "Promotions' جديدة داخل YouTube Studio والتي ستجعل شراء الإعلانات أسهل للمبدعين.
ويتم اختبار علامة التبويب الجديدة مع عدد محدود من المبدعين على سطح المكتب.
وتقول المنصة في منشور لها: "رأينا أن المبدعين يريدون المزيد من الأدوات للمساعدة في تنمية قناتهم والوصول إلى جمهور أوسع، لذلك نختبر سير عمل أبسط من طرف إلى طرف في Studio بدلاً من إعلانات Google». "إذا كنت في هذه التجربة، فسترى علامة تبويب" Promotions' جديدة في صفحة المحتوى في Studio ".

المصدر: أ ش أ

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