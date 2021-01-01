استشاري أمراض جلدية .. يقدم نصيحة مهمة عن العلاقة الزوجية

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صورة الخبر: العلاقة الزوجية السوية
العلاقة الزوجية السوية


قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية نصيحة للأزواج .

أكد الناظر أن العلاقة الزوجية السوية هي علاقة تتسم بالحب والرحمة والتفاهم والتناغم والتعاون بين زوجين .

أضاف الناظر أنها رباط مقدس وفي الحقيقة هي علاقة لا تحتاج للمزايدة عليها ولا تحتاج لتوجيه او توعية بوظائف ومهام الزوج او الزوجة.

أضاف الناظر أن كل من الزوج والزوجة يعرف جيدا حقوقه وواجباته وحقوق وواجبات شريك حياته وليس في حاجة لمن يعلمه ولا من يذكره بتلك الامور البديهية

على الجانب الآخر أضاف الدكتور هاني أن هناك كلمات بسيطة تاثيرها عظيم وتدل علي أصلك الطيب فلا تبخل بها علي عزيز أحببته وأحبك ثم أحزنته وكسرت بخاطره فكناك كلمات قد تكون أقوي من افعال فمن الكلمات ما يشرح القلوب ومنها ما يسكتها…فتخيروا كلماتكم

في النهاية أضاف قائلا : نصيحة من قلبي .. كُن معطاءً ولا تنتظر عطاءً و أمضي عزيزاً ولا تسأل خسيساً وعش راضياً ولا تنتظر محسناً

المصدر: elbalad

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