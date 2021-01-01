في 3 أسابيع رجيم سريع جدا للبطن والأرداف

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رجيم


إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لإنقاص الوزن لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى للتخلص من وزنك الزائد و نسف الدهون.

الأسبوع الأول
وجبة الإفطار
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء

ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء ..

قبل النوم بساعة كوب زبادى

الأسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم

بساعة كوب زبادى


الأسبوع الثالث

الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست نسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

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المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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