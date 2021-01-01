في 3 أسابيع رجيم سريع جدا للبطن والأرداف



رجيم رجيم



إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لإنقاص الوزن لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى للتخلص من وزنك الزائد و نسف الدهون.



الأسبوع الأول

وجبة الإفطار

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



سناك بعد الغذاء

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