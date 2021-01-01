جامعة الأزهر : فتح التسجيل في اختبارات القدرات غدا

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وافق مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، علي المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ، فرصة اخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.



تنسيق القبول بجامعة الأزهر

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب فرصة اخيرة على مدار يومي غدا الخميس والجمعة 1 و 2 سبتمبر 2022 م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.





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"رعاية الطلاب" بجامعة الأزهر تكرم "المحرصاوي" لدعم الأنشطة و5 سنوات من العطاء بلا حدودكرمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق؛ لجهوده المخلصة في دعم ورعاية جميع الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم مدة خمس سنوات من العطاء بلا حدود.ووجه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، اليوم، خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ خالص الشكر والتقدير للدكتور المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق؛ لما قام به من جهد صادق، وأشادا بما تحقق من تمثيل مشرف لطلاب جامعة الأزهر في جميع المحافل الطلابية ب: وزارة الشباب والرياضة، ومركز إعداد القادة، وأسبوع شباب الجامعات المصرية، إضافة إلى التمثيل المشرف للطلاب في برنامج العباقرة، وأيضا التميز العالمي الذي حققه فريق إيناكتس جامعة الأزهر وفوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى العديد والعديد من الأنشطة الطلابية.وفي الختام تم تسليم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، درع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وبورترية عبارة عن صورة مرسومة للدكتور محمد المحرصاوي من إبداع أحد طلاب جامعة الأزهر.