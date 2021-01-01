موضة جينز جديدة تثير ضجة على فيسبوك



موضة جينز جديدة موضة جينز جديدة



لم تتوقف الموضة عند حد معين فى الفترة الأخيرة، وما بين منتقد ومؤيد للفكرة أثار شكل جديد من أشكال بناطيل الجينز ضجة كبيرة فور انتشار صوره على مواقع التواصل الإجتماعي.







حقيقة إنتشار بنطال مكشوف على مواقع التواصل الإجتماعي

وقام متابعو مواقع التواصل الإجتماعي بتداول موضة بنطال بشكل غريب، وتساءلوا بشكل ساخر هل هو شورت أم بنطلون ؟.. فيما تساءل البعض هل يمكن لهذه الموضة أن تنتشر وتقوم الفتيات بإرتدائها في الشوارع، مما اعتبره البعض كارثة حقيقة.

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ونشر متابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة لموضة بنطال عبر صفحاتهم، متسائلين أين يمكن لهذا البنطال أن يباع ؟، وهل يمكن ارتداؤه في الشوراع ؟ ، أم يقتصر ارتداؤه في المنزل فقط.وظهر البنطال في الصور بقطعة من أعلى القدمين تشبه الشورت هاي وسط، وقطعة أخرى منفصلة عنه من أسفل القدمين، ومكشوف من المنتصف في منطقة الفخدين ، فهل تجرؤين على إرتداءه هذا النوع من موضة البناطيل الجديدة.