موضة جينز جديدة تثير ضجة على فيسبوك

لم تتوقف الموضة عند حد معين فى الفترة الأخيرة، وما بين منتقد ومؤيد للفكرة أثار شكل جديد من أشكال بناطيل الجينز ضجة كبيرة فور انتشار صوره على مواقع التواصل الإجتماعي.
حقيقة إنتشار بنطال مكشوف على مواقع التواصل الإجتماعي
وقام متابعو مواقع التواصل الإجتماعي بتداول موضة بنطال بشكل غريب، وتساءلوا بشكل ساخر هل هو شورت أم بنطلون ؟.. فيما تساءل البعض هل يمكن لهذه الموضة أن تنتشر وتقوم الفتيات بإرتدائها في الشوارع، مما اعتبره البعض كارثة حقيقة.
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