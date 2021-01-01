وصفة جبارة لـ تفتيح الهالات السوداء من أول مرة



الهالات السوداء الهالات السوداء



تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات التجميلية شيوعا بين النساء وتتسبب فى إفساد إطلالتهن ومظهرهن العام.



ويصاحب ظهور الهالات السوداء فى بعض الحالات خطوط رفيعة أو تجاعيد حول العين، لذا تبحث الكثير من النساء عن علاج الهالات السوداء والتجاعيد حول العين بشكل آمن.



نعرض لكم طريقة عمل وصفة جبارة لعلاج الهالات السوداء تظهر نتيجتها من أول استخدام، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "bold sky".

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فيتامين-هـفيتامين-هـمكونات وصفة الهالات السوداء:زيت جوز الهند الخامفيتامين Eطريقة علاج الهالات السوداء:اخلطى زيت جوز الهند الخام مع كبسولة فيتامين E وامزجيها جيدا.ادهنى منطقة أسفل العين وأماكن التجاعيد بهذا الخليط واتركيه طوال الليل ونامى فى الظلام أو إضاءة خافتة.اغسلي وجهك فى الصباح بماء فاتر وستلاحظين التحسن وتفتيح الهالات السوداء من أول مرة.