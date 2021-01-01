طريقة سحرية لتنظيف طاسة القلي فى ثوانى



تنظيف طاسة القلي فى ثوانى تنظيف طاسة القلي فى ثوانى



تتعرض طاسات وأواني القلي للحرق وتكوين طبقات سوداء يكون من الصعب التخلص منها بطرق الغسيل التقليدية، بما لا يعرضها للخدشأو إزالة الطبقة الخارجية منها.





وقد ظهرت الكثير من الطرق والوسائل التي تمكن ربة المنزل من التخلص من البقع والدهون المتراكمة بطاسات القلي بأقل وقت وتكلفة ، منخلال الاستعانة ببعض المكونات والعناصر الطبيعية المنزلية وفقا لموقع هيلثى.





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المكونات ..كوب من الماء.كوب واحد من الخل الأبيض.ملعقة كبيرة من الكركديه الناشف.عصير ليمونة متوسطة الحجم.الطريقة..نقوم بسكب الماء والخل معاً في إناء واحد مناسب الحجم.ثم نقوم بإضافة الكركديه الناشف وعصير الليمون إلى خليط الماء والخل معاً، ومزج جميع المكونات معاً بشكل جيد.نرفع الإناء الذي يحوي جميع المكونات على النار، وننتظر حتى يصل الخليط الناتج إلى درجة الغليان.نرفع الخليط من على النار، ثم نقوم بوضع الطاسة المحروقة في الإناء الذي يحوي الخليط، ونتركها منقوعة لمدة ربع ساعة.نقوم بفرك البقع والأوساخ الملتصقة بسطح الطاسة باستخدام ليفة غسيل الصحون.نغسل الطاسة بالماء الفاتر، ونكرر عملية فركها حتى تزول جميع الدهون المتراكمة بها.ولكن احرصي عزيزتي على تنظيف الزيوت والأوساخ الموجودة بأواني وطاسات القلي أولاً بأول، حتى لا تتراك الدهون والبقع، وتصبح صعبةالتفتيت.