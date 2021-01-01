القصة الكاملة لحادث طريق الجلالة .. فيديو



حادث طريق الجلالة حادث طريق الجلالة



خرجوا من ديارهم محملين بحقائبهم، في طريقهم لقضاء عطلتهم التي كثيرا ما انتظروها، لكنهم لم يخطر ببالهم أن هذا اليوم سيتحول لواحدة لكابوس، لن ينسوه ابدا، وكيف تحولت حالة الفرحة التي كانوا فيها إلى حزن ودماء على الطريق؟.



حادث مأساوي شهده طريق الجلالة السخنة، صباح اليوم الأربعاء، حادث مأساوي راح ضحيته أكثر من 30 شخصا ما بين حالات وفاة ومصاب، والذين كانوا في طريقهم من مدينة القاهرة إلى مدينة الغردقة لقضاء عطلتهم الصيفية، أسفر عن 3 حالات وفاة، 30 مصابا.



وخلال رحلة الأتوبيس السياحي الذي تحرك من مدينة القاهرة فى طريقة لمدينة الغردقة، وقع حادث طريق الجلالة السخنة في الاتجاه المؤدي إلى الزعفرانة، على مسافة 20 كيلو من بوابة سوم الجلالة، نتيجة تصادم أتوبيس الركاب بسيارة نقل محملة بالأسفلت.

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بداية الواقعة بتلقي اللواء عبد الرحمن هريدى مدبر أمن السويس، بلاغًا من قوات تأمين الطرق بنطاق العين السخنة بحادث تصادم سيارة اتوبيس ركاب مع نقل محمل بأسفلت طريق الجلالة بعد كارتة الجلالة بـ 20 كيلو اتجاه الجلالة فوجه القوات الشرطية القريبة لمكان الحادث بتقديم الدعم العاجل.15 سيارة إسعاف لموقع الحادثولسرعة نقل المصابين وتوفير الإسعافات الطبيبة الأولية لضحايا حادث الأتوبيس، دفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس ب 15 سيارة إسعاف تمكنت من نقل 30 مصابًا من موقع الحادث مصابين بإصابات متنوعة تم نقلهم بأولويات نقل درجة الإصابة أولى وتانية وتالتة بعد عملية الفرز والتصنيف وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بموقع الحادث ثم نقلهم للمستشفى العام بالسويس لتلقى العلاج.كما تمكن رجال الإسعاف من نقل 3 جثث لضحايا حادث أتوبيس طريق الجلالة من مكان الحادث، ونقلها إلى مستشفى السويس العام وحفظها في مشرحة حفظ الموتى لحين قرار النيابة.حادث طريق الجلالةو أسفر الحادث عن مصرع عمر محمود عاصم 20 عامًا، وفيفي فريد سعيد 55 عامًا، يقيمان بالقاهرة، ومحمود عبد الحميد عبدالرحيم 45 عامًا مقيم الجيزة.أسماء مصابو حادث طريق الجلالةكما أسفر الحادث عن إصابة 30 شخصا كانوا في طريقهم لمدينة الغردقة وهم: محمد متولي المتولي، يوسف عاصم علي حسن ، محمد عاصم علي حسن، هايدي متولي المتولي، غاده فايز محمد نوفل، منار توفيق عبدالله، حلا محمود عبدالحميد، مروانه محمد عبدالحميد، جودي حازم علاء، نادين حازم علاء، محمد محمود عبدالحميد علي، يوسف عبد القادر يوسف، احمد مبروك ابراهيم، فريده مجد، نرمين جميل ستيمالك، صفاء جميل ستميالك، عزيز محمد رفعت، حازم علاء الدين امين عفيفي، يونان لطفي راغب، كاترين مجدي ماهر، عاصم علي حسن، مجدي ماهر عبده، عزت عبدالله غالي، شريف محمد رفعت، رشا ناجي عبدالرازق، دارين شريف محمد، شهد شريف محمد، مارتين عزت عبدالله، لوسينا عزت عبدالله، ماريو عزت عبدالله.