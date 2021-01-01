تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

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صورة الخبر: محمود الخطيب
محمود الخطيب


واصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إجتماعات المكثفة لحسم قائمة الموسم الجديد والتعاقدات والصفقات واللاعبين الذي سيرحلوا بنهاية الموسم الجاري، بجانب حسم اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول.

ومن المقرر أن يخطر محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالاشراف علي قطاع الكرة ، ريكاردو سواريش بفسخ تعاقده اليوم بشكل نهائي علي أن يتم منحه الشرط الجزائي المنصوص في تعاقده، واتجهت بوصلة الأهلي في الساعات الأخيرة إلي المدرسة الإرجنتينية حيث ظهر في الصورة كل من مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد السابق بجانب ريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب بيرو .

وكثف الأهلي من مفاوضاته مع الثنائي بهدف التوصل لإتفاق نهائي مع أحدهم ولكن حتي الأن يم يتم حسم الأمور وتبقي هناك خيارات أخري حال فشل التعاقد مع جاريكا وبيلسا.

المصدر: elbalad

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