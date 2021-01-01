فيديو .. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس خلال الفترة المقبلة

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حالة الطقس اليوم الأربعاء


كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" والمُذاع عبر فضائية "المصرية"، إن البلاد تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية ونشاط في حركة الرياح خصوصًا أثناء فترة الليل، وذلك للتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترة الصباح وبالتالي يحد من تأثير أشعة الشمس.


وأضافت "غانم" أن الطقس خلال فترة النهار هو طقس حار رطب على أغلب مناطق الجمهورية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابعت أن سرعة الرياح تتراوح بين الـ 30 والـ40 كم / ساعة، لافتةً إلى أنه متوقع تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.


وأشارت إلى أن هذه الأجواء متوقع أن تستمر على مدار الأيام المقبلة وبداية الأسبوع المقبل.

المصدر: elbalad

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