5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها



فتاة المنصورة فتاة المنصورة





انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث الانتحار بشكل كبير، مع اختلاف وتعدد وسائل إنهاء الحياة، إلا أن الأسباب جميعها واحدة، كلها بدافع التخلص من الآلام النفسية، والاكتئاب الشديد الذي يجد أصحابه أنه لا مفر منه سوى التخلص من الحياة والذهاب إلى الآخرة بين يدي الله - سبحانه وتعالى- العادل الرحيم.



بصورة مأساوية تركت شابة في مقتبل العمل، الحياة متمنية من الله سبحانه وتعالى الرحمة، وقبولها في حياة الآخرة، بعد أن شعرت أن حياتها في الدنيا لم تعد تتحملها، فتناولت ابنة الـ 22 عام حبة الغلة القاتلة، تاركة رسائل قاسية قبل انتحارها.

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رنا تُنهي حياتها بحبة غلة قاتلهشعرت ابنه الـ 22 عام، باكتئاب شديد وحزن تسبب في انفطار قلبها، بعد أن شعرت بوحدة شديدة، وعدم وجود حنية من الأب والأم، إلى جانب شعورها بالخذلان من أقرب الأشخاص لها، وبعد محاولات رنا، ابنة مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، علاج نفسها والخروج من حالة الاكتئاب الشديدة، فشلت كل محاولاتها، لتقرر في النهاية بعد يأس شديد إنهاء حياتها مستخدمة حبة حفظ الغلة القاتلة.كانت رنا تعاني دائمًا من سوء معاملة والديها لها، وكانت على خلاف دائم معهم، إلى جانب أنها تعرضت للخذلان من شخص كانت تحبه كثيرًا، وضحت كثيرًا من اجله، حيث تخلت عن الكثير من الأمور من أجله، لكنه تركها في النهاية في أصعب الظروف التي كانت تمر بها.5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل انهاء حياتهاقبل ان تُنهى فتاة المنصورة حياتها، قبل يومين من موعد الاحتفال بحفل تخرجها تركت رسائل قاسية بدأتها بـ «أنا حزينة.. حزينة اوي إني وصلت للمرحلة دي.. وانا بكتب الرسالة دي مش شايفه من كتر الدموع اللي بتنزل من قلبي مش عيني…الرسالة الأولىقالت رنا في رسالتها: « .. أنا تعبت تعبت أوي واستحملت كتير أوي.. بس أنا إنسانة عندي طاقة مش قادرة استحمل كل ده لوحدي.. أنا بس كنت محتاجة حد يطبطب عليا وياخدني في حضنه..».الرسالة الثانيةعبرت ابنة المنصورة في رسالتها الثانية عن انفطار قلبها: « أنا عمري ما حسيت بحنية أم ولا أب ولا إخوات ولا اصحاب.. أنا عايشة لوحدي حرفيًا رغم وجود الناس دي حوليا.. أنا لوحدي والوحدة وحشة أوي ومُتعبة أوي».الرسالة الثالثةتابعت ابنة الـ 22 سنة في رسالتها: «أنا اتهلكت وتأذيت واتخذلت من أقرب ناس ليا وفي الآخر يتقالي معلش.. محدش يكلف نفسه يفكر فيا ولا يفكر في إحساسي.. أعيش ليه! أعيش لمين؟ أنا في الوقت ده كنت عاوزة بس اللي يحسسني إني استاهل أتحب وإن حد يفضل معايا علشاني علشان بيحبني.. »الرسالة الرابعةأوضحت رنا في الرسالة الرابعة «أنا حاربت الناس كلها علشان أبقى كويسة وكل محاولاتي فشلت.. اتأكدوا إني موصلتش لهنا بسهولة كده، لا والله.. أنا عافرت علشان موصلش بس للأسف الحزن كان أقوى مني.. أتمنى ربنا يسامحني ويحاسبني على تعبي وقلة حيلتي مش على عدم إيماني بيه».الرسالة الخامسةطلبت رنا في رسالتها الخامسة من الجميع أن يدعو لها بالرحمة قائلة : « أدعولي ربنا يسامحني.. ومحدش يقولي ماتت كافرة لأن الكُفر هو إني أفضل عايشة مأذية ومنسية ووحيدة».الدولة تقدم الدعم للمرضى النفسيينتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين؛ من خلال أكثر من جهة خط ساخن، لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية، أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.رأي دار الإفتاء في الانتحارأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، المنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.