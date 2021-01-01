مازدا تلغي الفئة الأساسية من CX-9 موديل 2023



مازدا مازدا



يدخل طراز مازدا CX-9 الـ SUV ذات الثلاث صفوف من المقاعد مرحلة جديدة من عمره مع موديل 2023، حيث قررت العلامة التجارية أن تلغي مستوى التجهيز المبدئي Sport وهو نقطة الدخول للطراز ليصبح فئة الـ Touring أقل مستوى من التجهيز حاليا، وهو ما يعني أنها أصبحت تبدأ من سعر 40 ألف دولار.



تقدم "مازدا" ميزات قياسية جديدة في مستوى تجهيز الـ Touring ، بما في ذلك فتحة سقف ، ومصابيح ضباب LED ، ومقاعد جلدية سوداء أو رملية اللون ، وشاحن لاسلكي للهاتف. الترقية إلى مستوى التجهيز الأعلى Touring Plus ، يبدأ من 42775 دولارًا ، يحول مقعد الصف الثاني مرة أخرى إلى مقعد بثلاثة أماكن ، على الرغم من أن العملاء الذين لن يستفيدوا من المقعد السابع لا يزال بإمكانهم اختيار كراسي captain's chairs أو مقعد كرسي الكابتن، وهو مقعد شبيه بالكراسي التقليدية، له ظهر مرتفع، مثل الكراسي الخشبية التي توضع في البيوت، عادة ما تكون مقاعد الكابتن أو القبطان ذات مساند للذراعين يمكن تعديلها أو تبديلها مع مقعد على شكل سرج.



ترتفع الأسعار قليلا بالنسبة لمستويات التجهيز الأخرى أيضًا ، حيث يبدأ سعر Signature الآن من 49.735 دولارًا. ولكن في جميع مستويات التجهيز المختلفة، ستظل مازدا CX-9 مدعومة بنفس بمحرك الشاحن التوربيني سعة 2.5 لتر من الطراز السابق، على عكس الموديلات الأخرى المجهزة بهذا المحرك التي أصبحت بقوة 256 حصانًا ، تحتفظ CX-9 بنفس مخرجات الطاقة الحالية بلا تعديل وهو 250 حصانًا فقط، لا تزال جميع سيارات CX-9 تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام i-Activ ذات الدفع الكلي من مازدا .