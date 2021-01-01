فيديو .. سيد معوض يهاجم أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي

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صورة الخبر: أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر


نصح سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحمد عبد القادر، بالاعتذار للجماهير على الإساءة لهم، في أسرع وقت ممكن.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أحمد عبد القادر لاعب إمكانياته كبيرة جدًا، ومن المفترض أن يكون أهدأ من ذلك، اللاعب قدم مستويات كبيرة عقب عودته من إعارة سموحة، ولكن مستواه انخفض بشدة بعد كأس العالم للأندية مع الأهلي، بالنسبة لي موسم سيء جدًا لأحمد عبد القادر، وكنت متوقعاً منه أن يقدم أكثر من ذلك.

وواصل معوض، لابد أن يعتذر أحمد عبد القادر لجمهور الأهلي على التدوينة التي نشرها ثم التركيز في الموسم المقبل، أنصحه بالا يمر غدًا إلا ويعتذر للجماهير، ثم يبدأ في الاستعداد في الموسم الجديد، ويرد في الملعب على الانتقادات.

سيد معوض يرشح ثلاثي للاستمرار في فريق الأهلي الأول
وأتم معوض: أرشح رأفت خليل وزياد طارق ومحمد أشرف للاستمرار مع الفريق الاول في الموسم المقبل، جميع اللاعبين جيدين لكن بعضهم يحتاج للإعارة، مثل محمد فخري.

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