فيديو .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022



أسعار الذهب أسعار الذهب



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 31-8-2022.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.







الذهب اليوم

ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الأربعاء 31 أغسطس 2022، في أسواق الصاغة.

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أسعار الذهب اليوم في مصروصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 933 جنيها.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1088 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1243 جنيها للجرام.أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8704 جنيهات.أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوموعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.