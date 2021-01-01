الأهلي يصر على التعاقد مع مصطفى فتحي| فيديو



مصطفى فتحي مصطفى فتحي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مُصر على التعاقد مع مصطفى فتحي وفقًا لما أكدته التقارير الإعلامية السعودية، والتي أشارت اليوم إلى موافقة التعاون على بيعه للأهلي.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع مصطفى فتحي وليس من أجل مكايدة الزمالك، وإنما لأنه بحاجة للاعب في إماكنياته بالفعل.



وأضاف شبانة،مصطفى فتحي لاعب كبير ونجم دولي ويجيد اللعب تحت الضغوط الجماهيرية لأنه لعب بالزمالك.

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وأتم شبانة، مصطفى فتحي سيكون إضافة قوية للأهلي حال إتمام الصفقة.