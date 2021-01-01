ما السبب .. تشميع مطعم دجاج شهير في القاهرة



تشميع مطعم دجاج شهير في القاهرة تشميع مطعم دجاج شهير في القاهرة



تشميع مطعم دجاج شهير في القاهرة.. هذا ما أسفرت عنه حملة حي الزيتون، الذي شنها على المطاعم والمحال بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.. فما القصة؟



أثارت واقعة، تمشع مطعم الدجاج الشهير، الجدل والتساؤل من قبل مواطني الحي، خاصة المتعاملين معه من رواد المطعم والمترددين عليه، إلا أن السبب لم يكن بالخطورة التي تستدعي ذعر المواطنين.



سبب إغلاق مطعم جسر السويس

تم إغلاق وتشميع مطعم الدجاج، والذي يعد أحد المطاعم الشهيرة في شارع جسر السويس، لإدارته دون ترخيص.

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جاء ذلك ضمن حملات مكثفة، شنتها محافظة القاهرة، وتمكنت خلالها من غلق وتشميع عدد من المحلات والمصانع، لضبط مخالفات صحية بها وإدارتها دون ترخيص، فضلا عن سوء تخزين للمنتجات المعروضة.إغلاق محل مخالفوينص قانون “المحال العامة” رقم 154 لعام 2019 على عدم فتح محل، أو متجر، أو فندق، أو مطعم، أو مقهى بدون القيام بإتباع كافة التعليمات للحصول على الموافقة بالترخيص.كما يجب أن يقوم صاحب المحل بدفع كافة الرسوم الخاصة بتأمين المحل، مع العلم أن رسوم التأمين لا تزيد عن 50 ألف جنيه، حيث منح القانون، صاحب المحل مدة 15 يوم فقط للحصول على الموافقة بالترخيص.تشميع محلما عقوبة تشغيل مطعم بدون ترخيص؟تنص المادة 30 من القانون رقم 154 لعام 2019 والخاص بالمحال العامة على أنه: ”يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها”.كما تنص المادة 33 من القانون على أنه: ”يعاقب كل من يتعامل مع هذه المحال غير المرخصة بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة المختصة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه”.