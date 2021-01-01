ماذا قال إسلام الشاطر.. وهل يرضخ لمطالب الاعتذار ؟



إسلام الشاطر إسلام الشاطر



أثار الكابتن إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج البيت الكبير على قناة النادي الاهلي جدلًا كبيرًا بسبب حديثه عن النادي الأهلي ومقارنته بكافة أندية الدوري المصري.



ماذا قال إسلام الشاطر ؟

وقال إسلام الشاطر عبر قناة الأهلي أول أمس، إن النادي الاهلي وباقي الأندية كقطار كبير بجرار وخلفه عربات كثيرة، والقطار بدون الجرار لا يساوي شئء.



وقال إن الجرار هو أغلى ما يوجد في الجرار، وباقي العربات لا تاوي شيء من غير الجرار، وقيمتها أقل من قيمة 50 % من قيمة الجرار، متابعًا: “كله يسكت خالص محدش يتكلم .. ما ينفعش أقارن النادي الأهلي بأي حاجة تانية .. هل ينفع أقارن 42 دوري باللي بعدي .. والله مش فاكر اللي بعدي كام !”.

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إهانة صريحة لكل أندية مصرووصف مغردون ما قاله إسلام الشاطر بانه إهانة صريحة لكل أندية مصر، متناسيًا الأندية التي لعب لها مثل الأوليمبي والإسماعيلي والزمالك وحرس الحدود، والتي وصفها بأنها لا قيمة لها ولا تسوى شيء بحسب المغردين.وعلق مغرد: “التعصب مرفوض وخصوصا عندما يصدر من اشخاص ينتظر منهم ان يكونوا ابعد الناس عن التعصب”.خالد بيومي: عليك بالاعتذاروانتقد الناقد الرياضي المعروف خالد بيومي، تصريحات غسلام الشاطر من خلال تغريدة له حيث طالبه خلالها بالاعتذار.وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ عفوا كابتن اسلام عليك بالاعتذار لكل اندية مصر التي قللت من قيمتها و من تاريخها .. انت شخصيا بدون اندية مصر لما كنت تصل إلى ما انت عليه تذكر الاوليمبي و الاسماعيلي و الزمالك وحرس الحدود ”.أهلاوية: الشاطر عنده حقوفي المقابل ردت عدد من الجماهير الأهلاوية على تغريدة خالد بيومي للدفاع عن إسلام الشاطر، من قبيل أن الشاطر يتحدث وفقًا للأرقام التي يتفوق فيها الأهلي تاريخيًا.وقال مشجع أهلاوي: “هو يمكن طريقة التشبيه وطرح الفكرة خطأ، لكن مضمون الكلام صح مليون المية، تخيل مفيش أهلى آخر 20 سنة بس، مين كان هيمثل مصر و هيرفع علم مصر قاريا أو عالميا في كاس العالم للأندية ؟؟ جاوبت ع السؤال .. يبقي عنده حق”.ورد مشجع آخر قائلًا: "معلش يا كابتن خالد هو مغلطش في حد هو بيقول حقائق وبيبين الفروق الكبيره بين الاهلي وباقي الانديه دون سب او شتيمة.