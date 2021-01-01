تفاصيل .. تويوتا تلغي بعض الكماليات لتسليم سياراتها في الموعد المحدد



سيارات تويوتا سيارات تويوتا



أصبح شراء سيارة جديدة الآن ليس بالأمر السهل كما يبدو، بسبب طوال أوقات تسليم السيارات بشكل غير عادي بسبب مشاكل الإنتاج المستمرة، وتأمل تويوتا في حل هذه المشكلة من خلال تقديم متغيرات من طرازاتها مع خيارات محدودة للعملاء الذين يفضلون التسليم السريع على التخصيص.



ومن أمثلة هذه الطرازات سيارة الميني فان تويوتا سينا التي تم الكشف عنها مؤخرًا بمعدات ثابتة وقائمة انتظار أقصر، سيحصل العملاء الذين يختارون هذا الطراز على سيينا بحلول أبريل 2023 على أبعد تقدير، بينما سيتعين على أولئك الذين يريدون نوع مختلف بمعدات اختيارية الانتظار لفترة أطول.



سيارات تويوتا

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كما أن الفرق في أوقات التسليم بين سينتا الموصي بها والموديلات الأخرى هو شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتتراوح أوقات التسليم لشاحنات الميني فان الأخرى من تويوتا مثل بين ستة وسبعة أشهر للإصدارات التي تعمل بالطاقة ICE و اثني عشر شهرًا للهجينة، وتخطط شركة تويوتا لتقديم طرازات "موصى بها" مماثلة لمجموعة سيارتها كراون ابتداء من الشهر المقبل.إصدارات شركة تويوتاعلاوة علي ذلك تحاول الشركات تقليل طرازات العلامة الواحدة وتبسيط هيكلها في محاولة لتقليل التكلفة والتعقيد، بينما يفترض أن تقديم الكثير من خيارات التخصيص والمميزات الإضافية يساعد الشركات على زيادة هوامش ربحها، إلا أنه يجعل الإنتاج أكثر صعوبة ويستغرق التسليم وقت طويل في ظل مشاكل سلاسل التوريد وأشباه الموصلات، وبالتالي فإن تقديم المركبات بمجموعة قياسية هي طريقة ذكية لتبسيط الإنتاج وتجهيز المزيد من السيارات للتسليم بشكل أسرع.فورد بوماحتى يتم التعامل مع المشكلات المتعلقة بسلسلة التوريد ونقص أشباه الموصلات ، نتوقع المزيد من الشركات لاتباع استراتيجية مماثلة في سبتمبر 2021 ، عرضت فورد تزيينات بوما الأساسية مع عدد أقل من ميزات السلامة والتقنية.وعلى جانب آخر قللت من تنوع تجهيزات طرازي فيستا وفوكس و Focus في أوروبا حتى يلبي الإنتاج الطلب المتزايد، وفي الولايات المتحدة، كان هناك 95 الف سيارة معدلة دخلت قبو النسيان بسبب نقص أشباه الموصلات .