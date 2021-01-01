دار الإفتاء تجيب .. ابني بيعمل كل حاجة تغضب ربنا فماذا أفعل؟



دار الإفتاء دار الإفتاء



ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "أنا ابني بيعمل كل حاجة تغضب ربنا ، من عقوق الوالدين إلى التعاطي ، وكان متزوج وطلق وساب شغله ، فهل عليا ذنب في هذا الأمر؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، في لقائه على فضائية "الحياة"، أن أساس الابتلاءات التي يقع فيها الإنسان، هي عقوق الوالدين، فهو باب يكاد يكون خراب لسالكه وتفتح منه المعاصي من كل جانب، كما أن بر الوالدين هو بداية إعمار الحياة، فهو بداية التوفيق لكل شئ.



وأشار إلى أنه لا يوجد ابن بار بأبيه وأمه يفشل في الحياة، ولا يوجد عاق لوالديه موفق، حتى لو كان ناجحا من الخارج.

قد يعجبك أيضا...

ونصح الشيخ عويضة عثمان، السائلة أن تتوجه إلى الله بالدعاء ليهدي ولدها ويوفقه إلى حياة هادئة ناجحة، منوها بأن الابن يتأثر بالمؤثرات الخارجية في التربية غير الأسرة، من الأصدقاء والسوشيال ميديا.عقوق الوالدينعقوق الوالدين من الموبقات ومن أكبر الكبائر، ولهذا كان عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه- يقول: «والله لا نعلم عملًا أحب إلى الله عز وجل من بر الوالدين».وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «االوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فإن شئتَ فأضع ذلِكَ البابَ أوِ احفظْهُ»، وهذه أمانات ووفاء وحقوق، وليس منة أو فضلًا على الآباء ، وإنما هو ردًا لبعض الجميل والفضل.جميع الأديان السماوية أجمعت على بر الوالدين، وحرمة عقوقهما، فمن عق والديه فقد انسلخ من دينه وآدميته وإنسانيته وكل الخلق الكريم، فلا وفاء له ولا ذمة له ، فمن ضيع ذمة والديه وانكر جميلهما وجحد فضلهما، فلا يُنتظر منه بعد ذلك خير.حكم التوبة من عقوق الوالدين بعد وفاتهماوأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التوبة تقبل من العبد ما لم تبلغ روحه الحلقوم ، وورد في الحديث "توبة أحدكم تستجاب ما لم يغرغر أو تشرق الشمس من مغربها".وناشد أمين الفتوى، السائل أن يظل على توبته ويبر والديه حتى بعد وفاتهما، وبإذن الله سيقبل الله توبته ، فالتوبة مقبولة من كل الذنوب مالم يصل هذا الذنب إلى الشرك بالله.