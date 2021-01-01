كيف أثرت حرب أوكرانيا على روسيا عسكرياً واقتصادياً؟



حرب أوكرانيا حرب أوكرانيا



نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية تقريراً عن تكاليف الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيت، مع اقتراب العملية الروسية أو الغزو الروسي للأراضي الأوكراني من إتمام الـ6 أشهر.



وقال الكاتب إيلان بيرمان نائب رئيس مجلس السياسة الأمريكية، إن تكاليف الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ليست أقل من مدمرة بالنسبة للكرملين.



أقوى جيش في أوكرانيا

ودلل بيرمان على حديثه بأن خطط روسيا الأولية التي تتمقل بـ"نزع السلاح" و"نزع النازية" بسرعة في أوكرانيا لم تنجح، وكذلك اجتياح كييف وتنصيب حكومة جديدة، واصفاُ المقاومة الأوكرانية بالشرسة، فضلا عن "الأخطاء المذهلة في ساحة المعركة في المراحل المبكرة من الحرب، اضطرت موسكو إلى مراجعة خططها الأولية نزولا إلى مجرد احتلال شرق أوكرانيا".

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وقال إن حتى حتى الهدف لا يسير على ما يرام بشكل خاص. وتسيطر روسيا حاليا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، بعد أن فقدت أراض كبيرة منذ بداية الغزو. ومدفوعة بالدعم المستمر والتدفق المتواصل للعتاد العسكري من قبل الغرب، فإن أوكرانيا تستعد لأن تكون بصدد شن هجوم مضاد كبير قد يؤدي إلى المزيد من تقليص مكاسب روسيا.وأضاف:"ومن الناحية الإنسانية أيضا، كانت حصيلة الحملة الروسية في أوكرانيا باهظة للغاية. يقدر مجتمع الاستخبارات الأمريكي الآن أن الجيش الروسي قد فقد أكثر من 60،000 جندي في أوكرانيا حتى الآن - أكثر من إجمالي الخسائر التي تكبدها الاتحاد السوفيتي خلال عقد من الحرب في أفغانستان في الثمانينيات. وقد ساعد هذا الأداء دون المستوى، بدوره، في خرق هالة البراعة العسكرية التي زرعها الكرملين بعناية منذ الحرب العالمية الثانية. روسيا، التي كان ينظر إليها في بداية الحرب على أنها ثاني أقوى جيش في أوروبا، لا تصنف الآن على أنها أقوى جيش في أوكرانيا".وتابع من وجهة نظره الأمريكية أن:"هذا الوضع لا يبدو أنه سيتحسن في أي وقت قريب. ففي حين يتحد الأوكرانيون في تصميمهم على القتال من أجل الحفاظ على استقلالهم، يبدو الروس أقل التزاما بقضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لذلك، ومع استمرار الحرب، وجدت موسكو صعوبة متزايدة في نشر قوات لهجومها العسكري. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى اللجوء إلى وسائل مبتكرة بشكل متزايد لتجديد صفوفها المتضائلة في الجيش – مثل تجنيد المدانين (بما في ذلك المغتصبين والقتلة) للخدمة في الجيش من خلال الوعود برواتب سخية وعفو إذا نجوا من الموت. ومع ذلك، حتى هذه الأساليب لم تنجح في تجديد الجيش الروسي بالكامل، وتفتقر الوحدات الرئيسية الآن إلى الأفراد الكافيين". ويشار إلى أن روسيا تنفي هذه المزاعم وتؤكدا مراراً أن العمل في أوكرانيا يسير وفق الخطة الموضوعة كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.الآثار الاقتصادية للحرب على روسياقال التقرير إنه "من الناحية الاقتصادية، في الوقت نفسه، دمرت حرب بوتين – ورد الغرب عليها – البلاد. قد لا تعرف ذلك من التصريحات العلنية للمسؤولين الروس، الذين بذلوا قصارى جهدهم للإشارة إلى ارتداد الروبل ومؤشرات أخرى كدليل على أن البلاد، على الرغم من عدم ازدهارها، إلا أنها تنجو من الضغط الغربي. بيد أن الحالة الحقيقية أكثر قتامة إلى حد كبير".وفقا لدراسة جديدة أجرتها كلية الإدارة بجامعة ييل، فإن الاقتصاد الروسي "أصيب بالشلل الكارثي" بسبب التأثير التراكمي للعقوبات الغربية ورحيل الآلاف من الشركات الدولية. "لقد فقدت روسيا شركات تمثل حوالي 40? من ناتجها المحلي الإجمالي، مما عكس ما يقرب من ثلاثة عقود من الاستثمار الأجنبي"، كما يقول التقرير. وعلاوة على ذلك، أدت العقوبات إلى "تدهور لا رجعة فيه" في صادرات روسيا، في حين أن الواردات إلى البلاد من الخارج "انهارت إلى حد كبير".ويظهر التأثير في مختلف الصناعات الروسية، التي أصبحت الآن مغلقة أمام العالم. فعلى سبيل المثال، بدأت صناعة الطيران الروسية في أكل نفسها، حيث لجأت شركة الطيران المملوكة للدولة "آيروفلوت" إلى تجريد الطائرات العاملة من قطع الغيار من أجل خدمة العديد من طائراتها الغربية الصنع وسط نقص في قطع الغيار بسبب العقوبات. قطاع السيارات في روسيا أسوأ حالا. وتقلص إنتاج السيارات بنسبة مذهلة بلغت 97% مع انسحاب شركات صناعة السيارات الكبرى من البلاد، ولم يتبق الآن في روسيا سوى مصنعين من أصل 20 مصنعا للسيارات.ومع ذلك، لا يعني أي من هذا أن الكرملين على وشك خفض خسائره على الجبهة الأوكرانية. بل على العكس من ذلك، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه يراهنون على أن سياسة حافة الهاوية المتطرفة على نحو متزايد (مثل التهديد بمحو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا) قد تسمح لهم بتحقيق قدر من النصر الاستراتيجي في مواجهة كييف.ومع ذلك، فمن الواضح بالفعل أنه عبر المقاييس المهمة - المكانة السياسية، والازدهار الاقتصادي، والبراعة العسكرية - أصبحت تكاليف الصراع الحالي مرتفعة بالفعل بشكل باهظ، سواء بالنسبة لروسيا أو بالنسبة للروس العاديين.