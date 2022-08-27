خلال تعاملات اليوم.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 1082 جنيها



تراجع أسعار الذهب تراجع أسعار الذهب





يقدم موقع "صدى البلد" للقراء، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 30-8-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، انخفاضا في أسعار البيع و الشراء.

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ويقدر الانخفاض في أسعار الذهب بحوالي جنيه واحد للجرام، على مستوى الذهب عيار 21 و 24 و 14، مع استقرار أسعار الذهب عيار 18، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .سعر الذهب اليوم في مصرسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا 1,082 جنيها للبيع و 1,088 جنيها للشراء.وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة 1,237 جنيها للبيع و 1,243 جنيها للشراء.سعر الذهب اليومووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 927 جنيها للبيع و 933 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 721 جنيها للبيع و 725 جنيها للشراء.اسعار الذهب اليوم في مصرووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,656 جنيه للبيع و 8,704 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38,457 جنيه للبيع 38,671 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,236,571 جنيه للبيع، و 1,243,429 جنيه للشراء.سعر مصنعية الذهب والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.أسعار الذهب اليوم فى مصروتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.صادرات الذهبوكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.