تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن



قاتل نيرة أشرف قاتل نيرة أشرف



قاتل نيرة أشرف.. بين 4 جدران معتمة، يعيش في عزلة منطويا، وزنه انخفض بشكل مخيف، شاحب اللون، جحظت عيناه من كثرة البكاء والخوف المسيطران على حياته داخل السجن، لا يذهب عقله إلا للتفكير في مستقبله المجهول، والهروب من "حبل المشنقة" أصبح أقصى أمانيه.. هكذا يعيش محمد عادل قاتل نيرة أشرف داخل جدران سجن جمصة بعد مرور 70 يوما من تاريخ القبض عليه في واقعة مقتل طالبة المنصورة أمام بوابات الجامعة.



تدهور الحالة الصحية لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف

"المتهم محمد عادل يمر بأزمة كبيرة".. بكلمات تحمل نبرة حزن وصف أحمد حمد محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف حال المتهم داخل محبسه بسجن جمصة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية والصحية التي يمر بها المتهم يرثى لها.



وأضاف محامي محمد عادل، الحالة النفسية التي يمر بها المتهم تجعله دائما في حالة صمت لا يريد التحدث إلى أحد، دائم "التوهان"، ربما تفكيره في مستقبله المجهول يؤثر بشكل سلبي ويفسر هذه الحالة التي يعيشها داخل محبسه.