تعرف على أسعار العملات العربية اليوم 29-8-2022

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سجلت أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، استقرارا بالبنك المركزي المصري، وسجل الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 62.17 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية اليوم في البنك المركزي

سجل الريال القطري 5.21 جنيه للشراء، والبيع 5.25 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، أما الريال العماني فقد سجل 49.68 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.



سعر العملات العربية

الدينار البحريني سجل 50.74 جنيها للشراء، البيع 51.03 جنيها، والدينار الأردني 26.94 جنيها للشراء، 27.17 جنيها للبيع.

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أسعار العملات العربية في بنك مصروسجلت العملات العربية في بنك مصر، الدينار الكويتي 59.98 جنيها للشراء، والبيع نحو62.40 جنيها، والريال السعودي 5.08 جنيها للشراء، أما البيع فسجل 5.11 جنيه، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، وبلغ الدينار الأردني نحو 26.62 جنيها للشراء، والبيع سجل 27.08 جنيها، أما الدينار البحريني فسجل للشراء نحو 49.45 جنيها، و50.92 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري للشراء نحو4.90 جنيها، أما البيع فسجل 5.27 جنيه.