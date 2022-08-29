تعرف على أسعار العملات العربية اليوم 29-8-2022

سجلت أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، استقرارا بالبنك المركزي المصري، وسجل الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 62.17 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم في البنك المركزي
سجل الريال القطري 5.21 جنيه للشراء، والبيع 5.25 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، أما الريال العماني فقد سجل 49.68 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.
سعر العملات العربية
الدينار البحريني سجل 50.74 جنيها للشراء، البيع 51.03 جنيها، والدينار الأردني 26.94 جنيها للشراء، 27.17 جنيها للبيع.
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