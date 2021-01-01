عامر حسين .. يكشف مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر

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صورة الخبر: عامر حسين
عامر حسين



كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات دراسة مصير موعد المباريات المتبقية من نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

ويتبقى ثلاث مباريات من ربع نهائي المسابقة، بينما ضمن سموحة تأهله لنصف النهائي بعد التغلب على منتخب السويس بهدفين دون مقابل.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "لم يتم تحديد موعد مباريات كأس مصر حتى الآن".

وكشف رئيس لجنة المسابقات "قد نلعب ربع النهائي قبل انطلاق موسم الدوري الجديد".

وتابع "ولكن في كافة الأحوال بالتأكيد لن تنتهي المسابقة قبل انطلاق الموسم".

واختتم تصريحاته "سيتم دراسة المواعيد المتاحة قبل الإعلان عن موعد المباريات المتبقية من كأس مصر".
وتختتم مباريات الدوري المصري غدا الثلاثاء والذي حسم لقبه الزمالك للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وتأكد هبوط كل من مصر للمقاصة وإيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية بينما تصارع ثلاثة أندية على البقاء.

وتأتي مباريات ربع نهائي كأس مصر كالآتي:

الأهلي × المقاولون العرب

بيراميدز × البنك الأهلي

الزمالك × المصري

سموحة تغلب على منتخب السويس بهدفين دون مقابل.

المصدر: filgoal

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