مجلس الوزراء العراقى يعلن تعطيل العمل غدا في جميع المحافظات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، تعطيل العمل الرسمي ليوم غد الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية .
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الأمانة العامة أن "رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل "العمل" الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع المحافظات لاستمرار فرض حظر التجوال".
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة العراقية بغداد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!