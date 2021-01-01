مجلس الوزراء العراقى يعلن تعطيل العمل غدا في جميع المحافظات

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، تعطيل العمل الرسمي ليوم غد الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية .



ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الأمانة العامة أن "رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل "العمل" الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع المحافظات لاستمرار فرض حظر التجوال".



وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة العراقية بغداد.

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في سياق آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر، وذلك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".