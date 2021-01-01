فيديو .. نائب فرنسي : ماكرون ركع أمام الجزائر وزيارته "إهانة لباريس"

قال النائب الفرنسي والمتحدث باسم التجمع الوطني سيباستيان تشينو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ركع أمام الجزائر في زيارته الأخيرة.
وأضاف أن زيارة الجزائر مثلت إهانة للفرنسيين، لاسيما فيما يتعلق بقضية المهاجرين الجزائريين.
وذكر أنه لا يؤمن على الإطلاق بالاتفاق الذي أبرمه إيمانويل ماكرون والذي يستند إلى "أقوال"، وأكد مساء الأحد خلال مداخلة مع إذاعة "أوروبا 1" أن الرئيس "التزم بمنح المزيد من التأشيرات والترحيب بالمهاجرين الجزائريين.. في الواقع ، ذهب إيمانويل ماكرون للركوع مرة أخرى أمام بلد لا يعترف بأي شيء"، على حد قوله.
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