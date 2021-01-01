فيديو .. السيسي يوجه بإجراء جراحة في القلب لمواطن وزوجته



السيسي السيسي



استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبرنامج «صالة التحرير» لعلاج الحاج زكريا وزوجته من أجل إجراء عملية جراحية له ولزوجته.



من جانبه وجه الحاج زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استجابته لإجراء عملية جراحية له ولزوجته.



وكشفت الإعلامية عزة مصطفى تفاصيل حالة زكريا الذي يعاني من آلام في القلب ويحتاج عملية جراحية وتركيب 4 دعامات في القلب، وتكلفته مرتفعة ولا يقدر على تحملها.

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وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، أن الحاج زكريا لا يستطيع المشي أو الوقوف على قدمه وأصيب بـ 4 جلطات من قبل، مؤكدة أن الحاج زكريا رجل «ارزقي» وزوجته تعاني من آلام في القلب.ومن جانبه قال الحاج زكريا، في تقرير له أذاعه برنامج «صالة التحرير»، إن الأطباء أخبروه بأن حالته تحتاج لعمليات في القاهرة، موضحا أنه لا يعمل ويحصل على معاش 1000 جنيه، يشتري بهم أدوية له ولزوجته.كما أوضحت زوجته، أن لديها مشكلة في القلب وتعاني من قصور في الشريان التاجي، ولديه ابن وحيد حاصل على مؤهل شريعة إسلامية ويعمل في المحلات التجارية ويعاني من التواء القدم اليسرى وبطنه مفتوحه ومصاب بداء السكري ويعينهم على الإنفاق.