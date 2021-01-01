فيديو .. السيسي يوجه بإجراء جراحة في القلب لمواطن وزوجته

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبرنامج «صالة التحرير» لعلاج الحاج زكريا وزوجته من أجل إجراء عملية جراحية له ولزوجته.
من جانبه وجه الحاج زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استجابته لإجراء عملية جراحية له ولزوجته.
وكشفت الإعلامية عزة مصطفى تفاصيل حالة زكريا الذي يعاني من آلام في القلب ويحتاج عملية جراحية وتركيب 4 دعامات في القلب، وتكلفته مرتفعة ولا يقدر على تحملها.
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