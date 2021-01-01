تويوتا تستدعي العديد من سياراتها للحفاظًا على عملائها



تويوتا تويوتا



استدعت شركة تويوتا العالمية، في جميع أنحاء العالم، بعض موديلات 2015 من أجل فحص الوسادة الهوائية، حيث لوحظ في بعض السيارات أن هناك إمكانية لتمزق الوسادة بعد فتحها في حالة وقوع حوادث جسيمة مما قد يعرض الراكب لبعض الخدوش السطحية.



ويشمل هذا الاستدعاء بعض السيارات التي تم بيعها في السوق المصري ومنها كورولا موديل عام 2003 وحتى 2013 وياريس سيدان موديل عام 2005 وحتى 2012 وياريس هاتشباك موديل عام 2013 الى 2015 وافانسيس موديل عام 2003 الى 2008.



وقالت تويتا: "نظرًا لأن تويتا مصر تضع سلامة عملائها الكرام على رأس قائمة أولوياتها، فقد قامت بتنفيذ حملة لتوعية عملائها الكرام المعنيين بهذا الاستدعاء نحو أهمية فحص سياراتهم من خلال هذه الحملة المجانية".