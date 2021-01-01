فيديو .. المتظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري في العراق



المتظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري المتظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري





اقتحم المتظاهرون القصر الجمهوري في العراق، اليوم الاثنين، ودارت اشتباكات مع قوات الأمن حسبما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.



أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، فرض حظر تجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل السيارات والمواطنين كافة اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم.

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وتشهد العاصمة العراقية بغداد مظاهرات كبيرة من أنصار التيار الصدري، واتجهوا نحو المنطقة الخضراء في وسط بغداد، وذلك بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله السياسة نهائيا.وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من أنصار التيار الصدري لمقر اعتصام الإطار التنسيقي، وسط مظاهرات عمّت المنطقة.بدوره، منع مكتب الصدر أنصاره من رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية باسم التيار، كذلك منع الحديث باسم التيار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مغلقا جميع الحسابات.جاء ذلك بعدما أوضح الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الإثنين أنه قرر الاعتزال نهائيًا، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.كما أشار إلى أن جميع قيادات التيار الصدري باتوا في حل من واجباتهم، قائلا " الكل في حل مني".ولفت إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالبًا أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل".فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات.يشار إلى أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت حساس في البلاد، لاسيما أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر (2021)، تفاقمت في يوليو الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي،وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاب موالية لإيران.https://twitter.com/i/status/1564226004855431170