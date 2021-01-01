هيئة الأرصاد الجوية : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة جنوب سيناء

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صورة الخبر: غدا طقس حار نهارا
غدا طقس حار نهارا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ورمال مثارة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.

المصدر: youm7

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