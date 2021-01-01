جلسة صلح تتحول إلى مذبحة في حدائق القبة

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صورة الخبر: الضحايا
الضحايا


شهدت منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، مذبحة على إثر مشاجرة نشبت خلال جلسة عقدت في الأساس للصلح بين العائلتين المتشاجرتين، بحسب ما أكده شهود عيان ومصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية".

حيث قال مصدر أمني إن الشرطة تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حدائق القبة وسقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أنه بالانتقال تبين سقوط 3 قتلى وإصابة شخصين آخرين خلال جلسة صلح عرفية، وتم القبض على عدد من المتهمين في الواقعة.

فيما قال سامح عرفة، أحد سكان شارع عز الذي شهد المجزرة بمنطقة حدائق القبة، إن عائلتين كانا بينمهما خلاف سابق، ونجحت إحدى العائلتين في الحصول على حكم قضائي ضد العائلة الأخرى، فتدخل أهل المنطقة وسكان الشارع لعقد صلح بينهما والتنازل عن القضية.

وأضاف عمرو ناجح، أحد سكان المنطقة، إنه خلال الجلسة نشبت مشادة بين الطرفين فقام أحد أفراد عائلة بإخراج سلاح ناري وقتل به شقيقين من العائلة الأخرى، فقام شقيق الضحيتين بذبح قاتلهما وفر هاربا.

الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة وشكلت فريق بحث لضبط الهاربين، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتحفظت النيابة على جثث القتلى الثلاثة بالمشرحة للتشريح واتخاذ اللازم قانونا.

المصدر: skynewsarabia

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