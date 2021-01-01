صحيفة أمريكية : الولايات المتحدة قد تكون على شفا حرب أهلية

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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكثيرين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد تتجه إلى حرب أهلية، في ظل التهديدات لعدد من المسؤولين التي تثير قلقا متزايدا.



وتساءل رئيس تحرير الصحيفة مارك فيشر في مقال كتبه عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو حرب أهلية.



وأضاف أن "الكثيرين في البلاد يتمسكون بفكرة أن هذه المواجهة إما حتمية أو ضرورية".

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وأشار إلى أن "هناك تنوعا كبيرا في الأصوات بما في ذلك سياسيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فضلا عن الأكاديميين الذين يدرسون الحروب الأهلية والمتطرفين من كلا الجانبين".وأضاف أن "موجة التهديدات ضد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي والقضاة والمسؤولين، بما في ذلك بعد عمليات التفتيش المفاجئة للرئيس السابق دونالد ترامب،بالإضافة إلى خطاب المتطرفين اليمينيين، تثير القلق في سياق المخاوف المتزايدة من اندلاع حرب أهلية".ولفت إلى "معسكرات التدريب حيث يتدرب المتطرفون المسلحون بالسلاح لمعارضة حكومتهم" وإلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن العديد من الأمريكيين "يتوقعون صراعا عنيفا" كمخاوف.واستشهد بكلمات ستيفن مارش الذي يعتقد مع عدد من المحللين الآخرين أن المرحلة الساخنة من الحرب الأهلية "التي من المحتمل أن تشمل تفجيرات واغتيالات وهجمات على وكالات ومسؤولين فيدراليين، قد تصبح حتمية".ولفت إلى أن "محللين ىخرين يعتقدون أنه لن تكون هناك حرب أهلية، لكن عدد الهجمات من قبل المتطرفين والجماعات المتطرفة الصغيرة سيزداد".