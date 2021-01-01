لتسهيل أدوات المطورين .. جوجل تطلق مجموعة برمجيات جديدة

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تحاول جوجل تسهيل الأمر على المطورين لإنشاء تطبيقات أندرويد التي تتصل بطريقة ما عبر مجموعة من الأجهزة، حيث أوضحت في منشور مدونة، أنها تطلق مجموعة تطوير برمجيات جديدة عبر الأجهزة (SDK) تحتوي على الأدوات التي يحتاجها المطورون لجعل تطبيقاتهم تعمل بشكل جيد عبر أجهزة أندرويد، كذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيونات والسيارات التى لا تعمل عبر أجهزة أندرويد.



ومن المفترض أن تسمح SDK للمطورين بالقيام بثلاثة أشياء رئيسية مع تطبيقاتهم: اكتشاف الأجهزة القريبة، وإنشاء اتصالات آمنة بين الأجهزة ، واستضافة تجربة التطبيق عبر أجهزة متعددة، وفقًا لـ جوجل، تستخدم SDK عبر الأجهزة شبكة Wi-Fi و Bluetooth ونطاق عريض للغاية لتوفير اتصال متعدد الأجهزة.



تصف جوجل حالات الاستخدام المختلفة لـ SDK عبر الأجهزة في صفحة التوثيق الخاصة بها، ويبدو أنها قد تكون مفيدة في العديد من السيناريوهات، على سبيل المثال، يمكن أن يسمح لعدة مستخدمين على أجهزة منفصلة باختيار عناصر من قائمة عند إنشاء طلب طعام جماعي، مما يوفر لك من تمرير هاتفك في جميع أنحاء الغرفة.



ويمكن أن يتيح لك أيضًا المتابعة من حيث توقفت في مقال عند التبديل من هاتفك إلى جهاز لوحي، أو حتى السماح للركاب في السيارة بمشاركة موقع معين على الخريطة مع نظام الملاحة في السيارة حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.



يبدو تقريبًا وكأنه توسع في مشاركة الأجهزة المجاورة، والذي يمكّن المستخدمين على أندرويد من نقل الملفات إلى الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل كروم وأنظمة أندرويد الأخرى. في (أبريل)، اكتشف أحد خبراء Esper تحديثًا قادمًا لمشاركة الأجهزة المجاورة والذي يمكن أن يتيح لك مشاركة الملفات بسرعة عبر الأجهزة التي سجلت الدخول إلى جوجل بها.



قالت جوجل أيضًا خلال كلمة رئيسية في CES 2022 إنها ستجلب ميزة المشاركة القريبة إلى أجهزة ويندوز في وقت لاحق من هذا العام.



تتوفر مجموعة الأدوات عبر الأجهزة حاليًا في معاينة المطور وتعمل فقط مع هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية في الوقت الحالي.



تريد جوجل في النهاية توسيع نطاق الدعم ليشمل "أسطح أندرويد الأخرى وأنظمة التشغيل بخلاف أندرويد" ، بما في ذلك iOS وويندوز، ولكن لا توجد معلومات حول موعد حدوث ذلك.



نظرًا لأن الإمكانية في أيامها الأولى فمن المحتمل ألا نتوقع رؤية تطبيقات تربط الاتصال بين أجهزة iOS و Android في أي وقت قريب.



ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تنفيذ المطورين لإمكانية البدء الجديدة، وما إذا كانت ستجعل استخدام تطبيقات معينة أكثر ملاءمة.

