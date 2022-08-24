هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه



هبوط عنيف في أسعار الأرز هبوط عنيف في أسعار الأرز



تراجعت اسعار الأرز اليوم في مصر بمقدار 700 جنيه للطن الواحد من الأرز الشعير دفعة واحدة ، إذ فقد الطن 3300 جنيه من أعلى سعر وصل إليه الأيام السابقة وهو 13 ألف جنيه ، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير 9700 جنيه اليوم.



وقال مصطفي السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت هبوطًا كبيرًا اليوم الأحد في نوع الشعير داخل السوق المحلية بواقع 700 جنيه للطن اليوم بعد أن كان سعر الطن 10400 ليسجل 9700 جنيه.



سعر الأرز

8700 جنيه

وسجل سعر الأرز الشعير 9700 جنيه للطن عريض الحبة، مقابل 10400 جنيهًا منذ أيام، بنسبة تراجع 7.2 %، فيما سجل سعر الطن رفيع الحبة نحو 8700 جنيه مقابل 9800 جنيه ، أي أن الكيلو من الأرز الشعير يوازي 8 جنيهات و 70 قرشا أي قريبا من 9 جنيهات.

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الأرزوهبطت أسعار الأرز على خلفية بدء موسم الحصاد المحلى الشهر الجاري، وزيادة المعروض من الأرز بالسوق المحلي ما ساهم في انخفاضه.أسعار الأرز اليوموتتراجع أسعار الأرز باستمرار مع توريد محصول الأرز الشهر الجاري، إذ أن هناك 150 نقطة في 7 محافظات التي تزرع الأزر تتسلم الإنتاج من الفلاحين.اخر أسعار الأرزوتصل أسعار الأرز بين 13 و15 جنيها للمستهلك حاليا وسينخفض خلال الأيام المقبلة مع نزول الأرز الجديد للمستهلك بعد خروجه من المضارب ، فيما يتراوح بينما يتراوح متوسط سعر طن الأرز الشعير 8700 جنيه.توقع عدد من التجار، تراجع الأسعار بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع كثافة توريد المحصول الجديد حتى يسجل الكيلو 8 أو 9 جنيهات، بعد أن وصل إلى 20 جنيها لكيلو الأرز.أسباب انخفاض أسعار الأرزأسباب انخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة نتيجة 3 عوامل أبرزها زيادة المعروض منه بعد بدء الحصاد، بالإضافة إلى الكميات المخزنة من العام الماضى، ووصول شحنة أرز مستوردة من الهند.وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن الحصاد الجديد سيجبر الجميع على تخفيض الأسعار، موضحا أن المعروض سيفوق الطلب خلال شهر سبتمبر المقبل.وتوقع أن ينخفض سعر الأرز للمستهلك إلى 9 جنيهات للكيلو فى النصف الثانى من الشهر المقبل.2000 جنيه للطنوكان حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، كشف منذ 5 أيام عن تراجع أسعار طن الأرز بقيمة 2000 جنيه للطن في المضارب، ليصل سعر الطن إلي 11 الف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه.