أرخص 5 سيارات جديدة في مصر



أرخص 5 سيارات أرخص 5 سيارات





يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على خطوة شراء سيارة جديدة، حيث يضم السوق المصري مجموعة متنوعة من الطرازات المختلفة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، إلى جانب عدة خيارات تتعلق بالاسعار المطروحة.



وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات بالسوق المصري

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أرخص 5 سيارات1 – سوزوكي التو موديل 2022حصلت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 على ناقل حركة يدوي "مانيوال" فقط، مكون من 5 سرعات بتقنية الدفع الامامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومتر/ساعة، مع محرك سعة 800 سي سي، بقوة 47 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 69 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 20 ثانية.يبلغ سعر السيارة 169.900 جنيه حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات2 – بي واي دي F3 موديل 2023زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بناقل حرة مانيوال خماسي السرعات، واخر اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، يعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.تبدأ أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 من 260 الف جنيه حتى 290 الف جنيه.3 – لادا جرانتا موديل 2023دعمت السيارة لادا جرانتا موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 87 حصانا، و 140 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات يعمل بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 98 حصانا، و145 نيوتن/متر من عزم الدوران.ويتراوح سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2023 بين 215 الف جنيه و 250 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.4 – سوزوكي سيلاريو موديل 2022تستمد السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 قوتها من محرك 1000 سي سي 3 سلندر، بقوة 65 حصانا، وعزم دوران يبلغ 89 نيوتن/متر، مدعوم بنوعين من نواقل الحركة الاول من 5 سرعات يدوية، والاخر اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات خاص بالفئة الاخيرة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتر/ساعة.تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من 229.900 جنيه حتى 269.900 جنيه.5 – سوزوكي اسبريسو موديل 2022تعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 على تصميم خارجي باطلالة رياضية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة من 5 سرعات يدوية، وتستمد قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، ينتج عزم دوران 90 نيوتن/متر، وقوة قدرها 67 حصانا، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية.يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 نحو 199.900 جنيه للفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة.