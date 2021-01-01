طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة



طرق تنسيق الفستان التايجر طرق تنسيق الفستان التايجر

يعتبر التايجر من الألوان التريندي والجذابة عند اختيار الملابس، واختارت الكثير من الفنانات الظهور بإطلالات مختلفة وجذابة، ولكن أغلبهم اجمعن على إرتداء التايجر في فصل الصيف .







كيفية تنسيق التايجر في الملابس الصيفية ؟

وقالت خبيرة الأزياء والموضة اللبنانية ساره الشامي، أن تصميمات فساتين التايجر هي من صيحات الموضة المميزة التي تناسب فصل الصيف والشتاء، وتتمتع بإطلالة مميزة وجميلة مع أناقة عالية.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت الشامي في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن هناك 3 تصميمات عصرية مشهورة للفستان التايجر، ومن أشهر تصميماتفساتين التايجر الطويل مع كم قصير بدون ظهر من أكثر التصميمات شهرة وتميز؛ حيث يتم ارتدائها مع حذاء بكعب عالي.أما بالنسبة لفساتين التايجر القصيرة فقد أوضحت الشامي، بأنها تعطي لوك جذاب ومميز يعطي شكل جميل وأنيق، والتصميم الثالث فهو يعتمد على إرتداء فستان قصير فوق الركبة بدون ظهر.وأشارت الشامي، أنه منذ ظهور صيحة الملابس التايجر وانتشارها بداية العام الماضي، ونحن نشاهد كثيرا من النجمات والمشاهير يتبعن هذه الموضة بطرق مختلفة ومتنوعة.وأفادت الشامي، أن بعض الفنانات اتجه إلى ارتداء الفساتين التايجر بالكامل بطباعات جلد النمر، والبعض الآخر كان أكثر ميلا إلى إدخال الإكسسوارات المزينة بهذه النقوش على إطلالتهن المحايدة لإعطائها مزيد من البريق والجاذبية سواء باستخدام السكارف أو الحقيبة أو الأحذية ذات الكعب العال.وأضافت الشامي، إلى أن السر فى ارتداء الملابس التايجر بطباعات جلد النمر هو اتباع البساطة بحيث تحتوى إطلالتك على عنصر واحد فقط أو اثنين من ملابسك بهذه النقوش.واستطردت الشامي، أنه يمكن تنسيق الملابس التايجر لعدة اشكال فيمكن ارتداء قميص تايجر مع بنطلون جينز أو تنورة طويلة من التايجر مع توب محايد أو إضافة حذاء وحقيبة بنقش النمر إلى فستان أسود أو أحمر سادة، مما يمنح الظهور بإطلالة عصرية أنيقة.وأختتمت الشامي، أن أشهر النجمات اللواتي لوحظ عشقهن للملابس التايجر: عارضة الأزياء ميراندا كير، جينيفر لوبيز، جيسيكا ألبا، وكيم كارداشيان.ولم تكن هذه الصيحة بعيدة عن النجمات العربيات، فقد أفادت الشامي، أن هناك العديد من الفنانات اختاروا ارتداء التايجر، المغنية هيفاء وهبي وإليسا وكذلك نانسي عجرم التى تألقت مؤخرا بفستان شيفون من التايجر جلد النمر من تصميم جوتشي فى إحدى حفلاتها بقطر.