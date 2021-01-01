تحذير .. التدخين سبب رئيسي في الإصابة بأمراض القلب



التدخين التدخين





تشير الدراسات إلى أن تدخين السجائر يساهم بشكل رئيسي في الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب وزيادة عامة في معدل الوفيات، أكثر من 30 في المائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية (CHD) تُعزى إما إلى التدخين النشط أو التعرض للتدخين السلبي، على الرغم من أن الصلة المباشرة بين التدخين وإصابة القلب والأوعية الدموية غير مفهومة جيدًا ، إلا أن التدخين يسبب آثارًا سلبية على وظائف بطانة القلب لفترة أطول.



من بين العديد من الدراسات الموجودة مسبقًا حول الصلة بين التدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية ، تمت إضافة دراسة جديدة مؤخرًا. أصدر باحثون ، الخميس ، تحذيرا جديدا من أن التدخين يسبب قلبا أكبر وأضعف.

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الق نظرة على التفاصيل. ماذا تقول الدراسة؟بحسب ما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، في الدراسة ، وجد أن صحة قلب المشاركين تتدهور مع زيادة مستوى التدخين. عندما يتخلى الناس أخيرًا عن إدمانهم ، تبدأ أجسادهم في التعافي. قالت مؤلفة البحث ، الدكتورة إيفا هولت من مستشفى Herlev and Gentofte في كوبنهاغن ، الدنمارك ، إن البطين الأيسر لقلب المدخن يحتوي على كمية أقل من الدم وقوة أقل لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. وأضاف أنه لم يفت الأوان أبدًا للإقلاع عن التدخين ، لأن وظائف القلب يمكن أن تتعافى إلى حد ما عند التوقف عن التدخين. قدم هولت نفس الشيء في تقرير قُدم في مؤتمر ESC 2022.نتائج الدراسة نظرت الدراسة المنشورة حديثًا في آثار الإقلاع عن التدخين وما إذا كان التدخين مرتبطًا بالتغيرات الهيكلية والوظيفية في القلب لدى البالغين غير المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. تم تضمين ما مجموعه 3874 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 99 في الدراسة. في المتوسط ??، كان المشاركون يبلغون من العمر 56 عامًا ، وكان 43 ? منهم من الإناث. كان لدى المدخنين الحاليين قلوب أكبر وأضعف وأثقل من قلوب المدخنين الذين لم يدخنوا أبدًا.يقول هولت: "لقد لاحظنا أن التدخين الحالي وتراكم سنوات العبوة يرتبطان بتدهور بنية ووظيفة حجرة القلب اليسرى" ، وهي الغرفة الأكثر حيوية في القلب.وأضاف أنه تم استخدام عدد أقل من مضخات الدم من قبل أولئك الذين لديهم سنوات عبوة أكثر (عبوة واحدة يوميًا من 20 سيجارة لمدة عام واحد تساوي علبة واحدة في السنة). بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الباحثون أن قلوب المدخنين على المدى الطويل كانت أكبر وأثقل وأضعف من قلوب المدخنين الذين لم يسبق لهم التدخين ، مما أدى إلى انخفاض القدرة على ضخ الدم .