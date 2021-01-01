طبيب يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

نشر الدكتور محمود مصطفى عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، منشورا جديدا من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأكد من خلال الفيديو ، أن بعض المشروبات تساعد على التخسيس والتخلص من السمنة بشكل جيد، والحفاظ على صحة البشرة أيضا.
وأضاف دكتور محمود مصطفى عفيفي، مشروب جديد من خلال الفيديو ليساعد على خسارة الوزن والتخلص من السمنة، ويساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!