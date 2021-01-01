طبيب يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

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مشروب خارق للتخسيس والبشرة


نشر الدكتور محمود مصطفى عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، منشورا جديدا من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأكد من خلال الفيديو ، أن بعض المشروبات تساعد على التخسيس والتخلص من السمنة بشكل جيد، والحفاظ على صحة البشرة أيضا.

وأضاف دكتور محمود مصطفى عفيفي، مشروب جديد من خلال الفيديو ليساعد على خسارة الوزن والتخلص من السمنة، ويساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها.



مكونات مشروب للتخسيس والسمنة والبشرة
خيار
كرفس
بقدونس
شبت
ليمون
مياه

طريقة تحضير مشروب للتخسيس والسمنة والبشرة
أرسلي الشبت والكرفس والبقدونس والخيار جيدا، ثم قطعيهم بقطع كبيرة الحجم.

ضعي المكونات في مياه يوجد بها ليمون مقطع شرائح أيضا.
اتركي جميع المكونات داخل المياه لمده ساعتين في الثلاجة.

أخرجي المياه وابدأي في تناولها على مدار اليوم بشكل يومي للحصول على نتيجة ملحوظة.

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