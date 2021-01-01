أشياء موجودة في كل بيت تجذب الطاقة السلبية

لا توجد أسرة تقريبًا لا تحتفظ بالأشياء التي لم تعد بحاجة إليها، بالإضافة إلى ذلك، نستخدم بعض الأشياء التي لا تجلب لنا طاقة التقدم كديكور، لكي تنتشر الطاقة الجيدة في منزلك، تحتاج إلى التخلص من أشياء معينة.
وفي هذا التقرير نستعرض الأشياء التي يجب أن تتخلص منها فورا للتخلص من الطاقة السلبية.
ساعة مكسورة
الساعة التي لم تعد تُظهر الوقت الصحيح ترمز إلى الركود ، والذي يتناقض مع تدفق الحياة، يجب ألا تكون الساعات المكسورة وغير العاملة في المنزل، حتى عندما تذكرنا بالذكريات واللحظات الجيدة.
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