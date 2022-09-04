بدء اجراءات الكشف الطبي للمستجدين 4 سبتمبر بـ حلوان

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يستعد طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 لبدء اجرائات الكشف الطبي بالجامعات و تجهيز الاوراق الخاصة بالالتحاق بالكليات لبدء العام الدراسي الجديد .



وصرح الدكتور حسام رفاعي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان كليات الجامعة مستعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 ، و انه قد تم تجهيز و صيانة كافة القاعات و المدرجات و المباني لتوفير كافة سبل الراحة لهم.



و تقدم جامعة حلوان بكلياتها المختلفة العديد من البرامج الحديثة و المتميزة التي تهدف الي تنمية مهارات و مواهب الطلاب و العمل علي اعداد جيل يواكب متطورات العصر و التحول الرقمي و يلبي متطلبات سوق العمل .

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و قد اعلنت ادارة جامعة حلوان عن استعدادات الجامعة لبدء اجرائات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بتنسيق الجامعات 2022 المرحلتين الاولي و الثانية استعداد لانهاء الاوراق الخاصة بهم لللتدم بالكليات .و اوضحت الجامعة ان التسجيل بالكشف الطبي لطلاب تنسيق الجامعات 2022 يتم الكترونيا عبر الرابط الاتي : http://app2.helwan.edu.eg/detmedو نوهت الادارة ان الكشف على الطلاب ابتداء من يوم الأحد الموافق 04/9/2022 وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب علي الموقع الالكتروني و انه علي الطلاب الالتزام بالتعليمات الاتية للتسجيل بالكشف الطبي :- على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد.- في حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.- على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.- تم فتح صفحة لاستقبال شكاوى الطلبة في حال حدوث اي مشكة في التسجيل بالكشف الطبي- يتم التسجيل بالكشف الطبي عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة و البيانات الخاصة ببطاقة الترشيح لتنسيق الجامعات 2022كما كشفت جامعة حلوان ان الاوراق المطلوبة لملف القبول بكليات الجامعة لطلاب تنسيق الجامعات 2022 المرحلتين الاولي و الثانية تشمل الاتي :بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيقأصل شهادة الميلاد - الرقم القومى + 3 صورة منها.أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.عدد 10 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى .عدد 2 صورة البطاقة الشخصية.نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور).البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2004 فما قبل ذلك.الحافز الرياضى إن وجد.نموذج يفيد بعمل تحليل فيرس C.شهادة تطعيم فيروس كورونا (COVID-19).صورة استمارة الكشف الطبى.كما قد أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان عن فتح أبواب التسكين للطلاب المغتربين الذين تنطبق عليهم شروط التسكين للعام الدراسي الجديد اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.ويتم التقديم للطلاب القدامي و المستجدين بتنسيق الجامعات 2022 الكترونيا عبر الرابط التالي :http://app2.helwan.edu.eg/modon/و كشف الدكتور خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان لصدي البلد أن المدن الجامعية بحلوان تستعد لاستقبال الطلاب حيث تجري الآن أعمال الصيانة في المدن الجامعية من تجهيزات وفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية، بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين .و اشار مدير عام المدن الجامعية بحلوان ان الجامعة تعمل علي تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.