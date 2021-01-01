للتوفير .. طريقة عمل اللانشون باللحم وبالفراخ والبسطرمة في البيت



طريقة عمل اللانشون باللحم طريقة عمل اللانشون باللحم



المدارس على الأبواب، ومع الارتفاع الشديد في الأسعار، بدأت الأمهات في البحث عن بدائل أرخص لسندوتات المدرسة، ولأن اللانشون والبسطرمة من اللحوم المصنعة، التي يعشقها الأطفال الصغار، ودائما يفضلونهما في سندوتشات المدرسة، ولذلك بدأت الكثير من الأمهات رحلة البحث عن طريقة عمل اللانشون في البيت، وكذلك طريقة عمل البسطرمة، للتوفير في الميزانية قدر المستطاع، خاصة أن عمل اللانشون والبسطرمة في البيت، سيوفر بشكل كبير في الميزانية.



ومن جهة أخرى؛ سيحمي صحة الاطفال، لأن الكثير من الاطباء وخبراء التغذية يحذرون من أضرار هذه اللحوم المصنعة على معدة الأطفال، وصحتهم بشكل عام.



طريقة عمل اللانشون باللحم

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وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون باللحم في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.مكونات اللانشون:3 قطع جبنة مثلثات3 بيضات3 فصوص ثومنصف حبة بنجر صغيرة مسلوقةنصف ملعقة فلفل أسود صحيح4 حبات هيل (حبهان)نصف ملعقة صغيرة بودرة ثومنصف ملعقة صغيرة ملح2 مكعب مرقة دجاجطريقة عمل اللانشونقومي بخلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطا سائلا أحمر اللون بفعل البنجر.أحضري كيس بلاستك حراري (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، وأغلقيه جيدا.قومي بلف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطوانى، وضعيه في قالب مستطيل ملئ بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.طريقة عمل اللانشون بالفراخوتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل اللانشون بالفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.مكونات لانشون الفراخ:250 جرام صدور فراخ مخلية ومفرومة.8 قطع جبنة مثلثات.4 ملاعق دقيق.5 بيضات.ملعقتين زيت.ملح وفلفل.ثوم بودرة.فص حبهان مطحون.كاري.طريقة لانشون الفراخ:نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة".ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.طريقة عمل البسطرمة في البيتوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البسطرمة في البيت.مكونات عمل البسطرمة:عرق لحم تربيانكو وزنه 3 كيلو تقريباكوب ملح خشن1/2 حبة فلفل احمر رومي2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونةملعقة صغيرة شطةملعقة كبيرة بابريكاملعقة كبيرة ونصف كمون مطحونملعقة كبيرة كزبرة ناشفةملعقة صغيرة ملح ناعم2 ملعقة كبيرة ماءطريقة عمل البسطرمة في البيت:يملح عرق التربيانكو بالملح الخشن ثم يخرم وتمرر الدبارة من فوق ويعلق مدة 24 ساعة بالهواء إلى أن يجف.يوضع العرق فوق شبكة، ثم يوضع فوقه صينية أو قطاعة خشبية مع ثقل، ويترك 24 ساعة أخرى؛ لكي يتخلص نهائيا من الماء.في محضرة الطعام يطحن الثوم مع الفلفل الرومي جيدا؛ للحصول على خليط ناعم جدا.يضاف باقي البهارات والماء، ويطحن الكل متواصل للحصول على عجين املس.طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس | فيديوطريقة عمل كفتة الحاتي في البيت زي الجاهزة.. والسر في التتبيلةيمسح عرق التربيانكو من الملح الزائد، ثم يدهن بالخلطة المحضرة جيدا، ويملس باستخدام اليد.يعلق مرة أخرى بالمطبخ مدة اسبوع لـ 10 أيام، حسب حرارة الجو للتأكد من نضوجه.