تعرف علي أعراض الضغط المرتفع



الضغط المرتفع الضغط المرتفع



الضغط المرتفع من الامراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون، ولم يعد الضغط المرتفع مقصورا على إصابة كبار السن، ولكن أصبح الشباب أيضا يصابون بمرض الضغط المرتفع في الأونة الأخيرة، نظرا لضغوط الحياة، والضغط المرتفع من الامراض التي ترتبط بشكل مباشر بالحالة النفسية والعصبية، إلى جانب أنه يرتبط أيضا بالنظام الغذائي الذي يتبعه المريض؛ فهناك أطعمة ومشروبات يمكنها أن تساعد في رفع ضغط الدم عن معدلاته، وهناك اطعمة ومشروبات يمكنها أن تساعد في خفض الضغط عن معدلاته.







اعراض الضغط المرتفع



قد يعجبك أيضا...

وأوضح دكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، في السطور التالية، اعراض الضغط المرتفع، والتي لابد عند الشعور بأحدها على الأقل الإسراع بقياس ضغط الدم، ومحاولة خفضه لمعلاته الطبيعية.الشعور المفاجئ بألم في الصدر.الشعور بعدم وضوح الرؤية لفترة من الوقت، خاصة عند عدم الشكوى من أي مشاكل مسبقة في العين.النزيف المفاجئ والمفرط بالأنف، مع التعرق.إلى جانب الشعور بالاختناق، وعدم القدرة على التنفس، وعندها لا بد أيضا من قياس ضغط الدم.اسباب الضغط المرتفعيشير دكتور أحمد إلى أن الضغد المرتفع له العديد من الأسباب، وتتمثل في، التوتر والعصبية والإفراط في تناول الحوادق والمخللات، والسمنة، والتدخين.طرق الوقاية من الضغط المرتفعوعن طرق الوقاية من الضغط المرتفع، ينصح دكتور أحمد باتباع النصائح التالية:- تجنب الانفعالات والعصبية مع عدم الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة لأن الدهون الموجودة بها من النوع المشبع الذي يتراكم على جدران الشرايين فيتسبب في ارتفاع ضغط الدم.- الابتعاد عن تناول المخللات والتقليل من ملح الطعام قدر الإمكان.- خفض الوزن بالنسبة لمن يعانون من السمنة، خاصة في منطقة البطن، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وخاص بأصحاب الضغط المرتفع، من خلال المتابعة مع طبيب متخصص.علاج الضغط المرتفعويقدم استشاري التغذية العلاجية روشتة من الطبيعة لخفض ضغط الدم، والحماية من ارتفاعه.- المواظبة على تناول 2 كوب مغلي من بذور البقدونس والكرفس والكركدية والبردقوش يوميا.- تناول الخس لاحتوائه على مادة "اللاكتوكاريوم"، وهي مادة مهدئة للأعصاب وتقلل من التوتر.- تناول الثوم والبصل بصورة منتظمة، لأنهما يقللان من التصاق الصفائح الدموية، مما يعمل على الحماية من خطر الإصابة بالجلطات.- تناول العنب لاحتوائه على مضادات للأكسدة تعمل على تقوية عضلة القلب.علاج الضغط المرتفع بالمشروبات العشبيةكما يقدم محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أفضل المشروبات التي تعالج الضغط المرتفع، في السطور التالية:الرمانتحتوي فاكهة الرمان على مواد مضادة للأكسدة، تساعد في الحد من ارتفاع الكولسترول في الدم، وتخفض من ارتفاع ضغط الدم، فتناول كوب من عصير الرمان كفيل بضبط ضغط الدم.البرتقالهذه الفاكهة غنية بالعديد من الفيتامينات والأملاح، مثل فيتامين C والبوتاسيوم وحامض الفوليك، وتساعد هذه المجموعة في إمدادك بالطاقة، كذلك خفض مستويات هرمون التوتر، إلى جانب أنها تحتوي أيضا على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، التي تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.فتناول كوب من عصير البرتقال مرة واحدة في اليوم، من أفضل الحلول التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.الكركديههو من أهم وأفضل المشروبات التي تقلل ضغط الدم المرتفع، سواء كان باردا أو مغليا، على خلاف ما يعتقد البعض أن مفعوله مع مرضى الضغط فقط إن كان باردًا.الليمونتناول كوب من عصير الليمون يساعد كثيرا في خفض ضغط الدم، لأنه يساعد على اتساع الأوعية الدموية، كما أن الليمون غني بفيتامين C، ما يجعله الأنسب طوال فصل الشتاء.