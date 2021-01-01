طريقة عمله في البيت .. فوائد اللبن الرائب



فوائد اللبن الرائب فوائد اللبن الرائب



فوائد اللبن الرائب للصحة عديدة ومذهلة، ولكن قد يغفلها الكثيرين، ويعد اللبن الرائب من منتجات الألبان التي تتميز بما تحتوي عليه من العديد من الفيتامينات والمعادن، ولذلك دائما يوصي خبراء التغذية بتناول اللبن الرائب بانتظام، خاصة للأطفال الصغار، ومن يعانون من مشاكل في المعدة، خاصة أنه الأفضل لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.



أهمية اللبن الرائب للصحة

وقالت الدكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، إن تناول اللبن الرائب بانتظام يدعم مختلف أجهزة الجسم الرئيسية، ويجعلها تعمل بكفاءة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



مصدر جيد للكالسيوم

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اللبن الرائب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، لذلك فهو الأفضل للعظام وأيضا للأسنان، كما أنه يحمي من الإصابة بهشاشة العظام.للأسنانمن فوائد اللبن الرائب؛ أنه جيد لأسنانك، لأنه يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم والفوسفور، كما أن هذا العنصر الأخر هو أيضا جيد للعظام، كما أنه يمنع الأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصلانقاص الوزنمن فوائد اللبن الرائب؛ أنه يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم؛ هذا العنصر يمنع جسمك من ضخ المزيد من الكورتيزول مما يساعد في فقدان الوزن.التخلص من الإجهاديرتبط تناول اللبن الرائب بالجزء المسؤول عن العاطفة والألم والحد من الإجهاد بالدماغ، لذلك حاول تناوله خلال يومك المشحون بالأعمال والمسئوليات.داعم للطاقةإذا كان جسمك يفتقر إلى الطاقة، فحاول تناول ملعقة من اللبن الرائب كل يوم، فسيعزز حواسك، وفي الوقت نفسه يرطب جسمك ويعمل كمضاد للسموم.فوائد اللبن الرائب لكل أجهزة الجسمغذاء للقلباللبن الرائب هو غذاء القلب ويفعل العجائب لهذا الجهاز الحساس، عندما تتناوله كل يوم، فهو يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع تضخم الشرايين.الجهاز الهضميمن فوائد اللبن الرائب، أنه يعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية بشكل جيد.الجهاز المناعيمن فوائد اللبن الرائب؛ أنه يلعب دورا هاما في تعزيز عمل الجهاز المناعي، وتقويته لمكافحة الأمراض المعدية والفيروسات التي تهاجم أجسامنا من وقت لآخر.ملعقة واحدة كبيرة من اللبن الرائب كل يوم يساعد على تعزيز جهاز المناعة؛ فالبكتيريا الجيدة الموجودة في اللبن الرائب تساعد على ذلك.طريقة عمل اللبن الرائبوحتى تضمني جودة اللبن الرائب، تقدم الشيف ريمو طريقة عمله في البيت.مقادير عمل اللبن الرائبكيلو لبن حليبعلبة لبن زبادي "يمكنك عملها أيضا في البيت"ربع ملعقة ملحطريقة عمل اللبن الرائب:يغلى اللبن ويترك حتى يصبح دافئا ثم يذاب به الملح ويقلب جيدا.نضيف الزبادي ويقلب جيدا مرة أخرى، ثم يترك فى مكان دافىء لمدة 6 ساعات.بعد ذلك يضرب فى الخلاط، ويحفظ فى زجاجات من الزجاج في الثلاجة لحين الاستعمال. وبألف هنا