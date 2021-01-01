الأحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في فلسطين المحتلة .. فيديو



الأحتلال الإسرائيلي الأحتلال الإسرائيلي



واصل الأحتلال الإسرائيلي جرائمه في فلسطين المحتلة وهذه المرة في مدينة جنين حيثث أصاب فجر اليوم الأحد ثلاثة شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية عدة أحياء من مدينة جنين ومخيمها.



ونقلت وكالة "معا" عن مصادر طبية أن "3 إصابات وصلت الى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بينهم شاب يبلغ 18 عاما أصيب في الصدر، وشاب يبلغ 20 عاما مصاب بالقدمين، وشاب يبلغ 27 عاما مصاب في البطن".



وأفادت مصادر محلية بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على شاب كان يقود دراجة نارية في منطقة وادي برقين جنوب جنين.

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يأتي ذلك بعد إصابة شاب فلسطيني وجندي إسرائيلي جراء حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية الخميس، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.https://twitter.com/i/status/1563714512926265344