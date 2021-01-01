في الكويت .. ضبط شعارات يهودية في محل تجاري (صور)

ضبطت وزارة التجارة والصناعة في الكويت خلال حملة تفتيشية يوم السبت، إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية في منطقة السالمية بمحافظة حولي.
وتم ضبط الأكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.
ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها في "تويتر" صورة الأكسسوارات التي تحمل الشعارات اليهودية، مشيرة إلى أن هذه الشعارات تعتبر مخالفة للنظام العام للدولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!