في الكويت .. ضبط شعارات يهودية في محل تجاري (صور)

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ضبط شعارات يهودية


ضبطت وزارة التجارة والصناعة في الكويت خلال حملة تفتيشية يوم السبت، إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية في منطقة السالمية بمحافظة حولي.

وتم ضبط الأكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها في "تويتر" صورة الأكسسوارات التي تحمل الشعارات اليهودية، مشيرة إلى أن هذه الشعارات تعتبر مخالفة للنظام العام للدولة.

وسبق أن خالفت وزارة التجارة والصناعة في حملاتها التفتيشية المعتادة على الشركات والمحال التجارية، محال لعرضها وبيعها بضائع وإكسسوارات مخالفة للنظام العام.

وفي يونيو الماضي، خالفت الوزارة محال لبيع الذهب لعرضها تماثيل وقطعا ذات رموز دينية ممنوع عرضها وبيعها في البلد الخليجي، ومنها تماثيل لبوذا ورموز يهودية وقطع للمثليين وعبدة الشيطان.

وينص الدستور الكويتي بمادته الـ35 على حرية الاعتقاد، حيث يقول: "إن حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية

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